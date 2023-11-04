شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته للبنك الأهلي وعلي ماهر يفاضل بين ثروت وجاد لحراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، السبت، بمعسكر الإسكندرية لمواجهة البنك الأهلي، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دورى NILE.

ويفاضل الجهاز الفني للنادي المصري بين الثنائي عصام ثروت ومحمود جاد لحماية عرين الفريق البورسعيدي في اللقاء المرتقب، وعقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات استعدادا للبنك الأهلي في الدوري، وحذر علي ماهر لاعبيه من الانتفاضة الكروية المتوقعة من لاعبي البنك الأهلي في اللقاء المرتقب، خاصة بعد تعيين طارق مصطفى مديراً فنيا للفريق، خلفاً لليوناني بابا فاسيليو والذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

وشدد علي ماهر على أن لاعبي البنك الأهلي سيبذلون أقصى طاقتهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري وجذب أنظار المدرب الجديد، وهو ما يستدعي التزام لاعبي المصري بالأدوار الدفاعية والهجومية على أرض الملعب وعدم ترك مساحات تتيح للاعبي البنك الأهلي فرصة تشكيل خطورة على مرمى النادي البورسعيدي.

وخسر النادي المصري في الجولة الخامسة من دوري NILE، بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام بيراميدز، ليتلقى الهزيمة الثانية في الموسم الجاري.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط وخاض المصرى 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.