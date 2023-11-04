شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو لـ"الخليج 365": الزمالك لم يلب احتياجاتى فى الصفقات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بررالكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تراجع نتائج الفريق الأبيض الفترة الأخيرة، وكان آخرها الخسارة في الجولتين الخامسة والسادسة من دورىnile أمام إنبى وزد.

وقال المدير الفني للزمالك فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الزمالك لم يحصل على التدعيمات المطلوبة فى الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادى الأبيض ومنعته من ذلك.

وأوضح أوسوريو أن الزمالك لم يلب احتياجاته الفنية في المراكز التي طلب دعمها على مستوى الخطوط الثلاثة، مؤكداً أن الفريق الأبيض يستعد بكل قوة لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وقاد الكولومبى أوسوريو الفارس الأبيض فى 22 مباراة، 17 لقاءً فى بطولة الدورى، و3 فى كأس مصر، ومباراتين فى الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك لتحقيق الفوز فى 12 لقاءً والتعادل فى 5 مباريات وخسارة 5 مباريات، وسجل لاعبوه 46 هدفاً وتلقت شباكه 25.