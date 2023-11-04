شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الريشة الطائرة تعتمد جدول الأعمال بالإجماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وخلال الاجتماع تم اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل في المرحلة المقبلة وتقرير مراقب الحسابات، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2023/2024، وتقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال عام 2022/2023.

وشهد الاجتماع حضور 9 أعضاء من إجمالي 11 هيئة يحق لهم التواجد في الجمعية العمومية، وتواجدت أندية "الزهور - نادي هليوليدو - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - الشمس - هليوبوليس - نادي بني سويف - نادي معلمين ببا الرياضي - نادي معلمين بني سويف الرياضي".

وحضر الجمعية العمومية اليوم الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد ومحمد كمال نائب الرئيس وشهاب يحيى والمخرج وليد الكسار والمهندس كريم شديد، أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الأندية واللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب ممثلا عن نادي بني سويف الرياضي، المستشار محمد الدمرداش ممثلا عن نادي الزهور، والعميد محمد الشبراوي ممثلا عن نادي طلائع الجيش، والعميد إسلام رشوان ممثلا عن نادي اتحاد الشرطة الرياضي، وشرين محسن ممثلة عن نادي هليوبوليس، ومحسن عبد القادر ممثلا عن نادي الشمس، وغادة رمزي ممثلة عن نادي هليوليدو، ومنصور شحاتة ممثلا عن نادي معلمين بني سويف، وأشرف يحيى ممثلا عن نادي معلمين ببا الرياضي.

فيما تغيب ناديي "يخت الجيزة - منتخب السويس".

كما حضر أشرف جمال مندوبا عن الجهة الإدارية، ومصطفى عبد المنعم مندوبا عن اللجنة الأولمبية المصرية.

وتوجه الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بالشكر لجميع الحضور في الجمعية العمومية اليوم، وللأندية ولكل من يساهم في نشر رياضة الريشة الطائرة في مختلف أنحاء الجمهورية وحث الجميع على مواصلة الانتصارات والنجاحات خلال الفترة القادمة مؤكدا أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لا تبخل علينا بكافة أنواع الدعم والمساندة في ظل توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.