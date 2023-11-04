شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يربك حسابات فيتوريا ويشعل الصراع فى معسكر منتخب مصر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتحديد 23 لاعبا فى قوائم المنتخبات المشاركة فى أمم أفريقيا المقبلة بدلا من 28 لاعبًا، فى إرباك حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا الذى يملك خيارات متعددة فى أكثر من مركز.

وأدى هذا القرار المفاجئ للكاف بتقليص قوائم المنتخب من 28 لاعباً، التي كانت معمولا بها في آخر نسخة، إلى 23 لاعبا فقط، إلى اشتعال الصراع والمنافسة فى معسكر منتخب مصر المقبل لاختبار أكثر اللاعبين جاهزية فنيا وبدنيا للدخول بهم في البطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024 ، وتختتم يوم 11 فبراير.

مشوار منتخب مصر إلى نهائى بطولة أمم أفريقيا لن يكون مفروشًا بالورود، إذ من المنتظر أن يواجه العديد من المنافسات القوية مع أبرز منتخبات القارة السمراء فى رحلة البحث عن اللقب القارى الثامن فى تاريخ الكرة المصرية.

يبدأ منتخب مصر مرحلة المجموعة فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهي مباريات في المجموعة أمام الرأس الأخضر.