شكرا لقرائتكم خبر عن الفلسطينى محمود وادى على دكة بدلاء المقاولون أمام الأهلي فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الفلسطيني محمود وادي، مهاجم المقاولون العرب، على دكة بدلاء الفريق لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة، حيث أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة الأهلي في الجولة السادسة من دوري Nile.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، لؤي وائل، أمادو نياص، أحمد فوزي، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، محمد شوقي، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

بينما على مقاعد البدلاء: محمود وادي، أمير عابد، عماد الدين بوبكر، إسلام عبد النعيم، محمد هاني تريكة، عامر عامر، الحبيب أحمد حسن، أحمد تمساح ومهند محمد.

ويمر محمود وادي مهاجم المقاولون العرب ومنتخب فلسطين بظروف صعبة بعدما فقد الاتصال مع أسرته المتواجدة حالياً في قطاع غزة عرضة للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري المصري.

التقى الأهلى والمقاولون العرب 81 مرة قبل لقاء الليلة، فاز المارد الأحمر فى 58 مباراة مقابل سبعة انتصارات لذئاب الجبل، فيما انتهت 16 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل الأهلى 141 هدفا فى شباك المقاولون بينما اكتفى الذئاب بتسجيل 46 هدفا.

حقق الأهلى فوزاً كبيراً على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدفين، وهو الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، ويعد أحمد بلال نجم الأهلى السابق هو هداف مباريات، الأهلى والمقاولون العرب برصيد 7 أهداف.