شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة زد تدرس تعديل مكافآت الفريق الأول بعد انطلاقته المميزة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادي زد تعديل مكافآت الفوز للاعبي الفريق الأول بناءً على مقترح تقدم به الجهاز الفني للفريق، بقيادة مجدي عبد العاطي، بعد الانطلاقة المميزة في مستهل هذا الموسم الذى يمثل الظهور الأول لزد بالدوري.

وطالب عبد العاطي برفع مكافآت الفوز للاعبين، وتخصيص مكافأة خاصة للفوز على الفرق الكبرى، مثل الأهلي والزمالك، حتى لا يتساوى إنجاز الفوز على أحد القطبين بالفوز على أي منافس آخر، وهو ما يعطي الفريق حوافز إضافية لتقديم عروض مميزة أمام الكبار.

وحقق فريق زد مفاجأة كبرى فى أول ظهور له بالدوري، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليقتنص 3 نقاط ثمينة في الجولة السادسة، ولم يتعرض زد لأي هزيمة حتى الآن، حيث خاض 6 مباريات فاز فى ثلاث وتعادل فى ثلاث أخرى وحصد 12 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى الدوري.

أصبحت المنافسة داخل المربع الذهبي على صفيح ساخن مع خوض مباريات الجولة السادسة، حيث يسعى فريق مودرن فيوتشر لاستعادة قمة الجدول عندما يلتقي مع إنبي، خاصة بعد تعثر بيراميدز صاحب الصدارة بالهزيمة أمام سيراميكا، فيما استقر زد فى المركز الثالث بعد الفوز على الزمالك برصيد 12 نقطة، ويأتي من خلفه في المركز الرابع الاتحاد السكندري برصيد 11 نقطة، وتشتعل المنافسة خارج المربع، بين المصري صاحب التسع نقاط ويليه الزمالك وسموحة برصيد 8 نقاط لكل منهما.