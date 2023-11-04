المقاولون العرب يحفز أبطاله على التأهل لأولمبياد باريس قبل المشاركة بأفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - عقد خالد محمد عبد الله، رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بنادي المقاولون العرب، اجتماعاً مع أبطال مصر فى الكانوي الفائزين في البطولة الأهلية الأولى للكانوي التى أقيمت مؤخرا بالإسكندرية. حضر اللقاء الدكتور عمرو فكري تمراز عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للكياك والكانوي والمشرف العام على المنتخبات الوطنية وأحمد وجدي وبلال حمدتو وباسم .

ووجه رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بنادي المقاولون العرب اللاعبين الأبطال أبناء النادي بضرورة بذل كل ما في وسعهم من أجل رفع اسم نادي المقاولون العرب ومصر في البطولة الأفريقية المقبله بنيجريا لكي يتاهلوا لدورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وتلقي خالد محمد عبد الله، رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك، رسالة تهنئة من المهندس عمر عثمان عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الرياضات المائية ومنها التجديف والكانوي والكياك بالنادي قال فيها، "سعيد جدا بالفرق الواضح في الاهتمام بالمستوى والبطولات، ربنا يوفقك ودائما كده رافع راسنا في كل مكان ، تحياتي ليك والي جميع المدربين والابطال وإن شاء الله لقاء قريب للتهنئة والمباركة".

ونقل علي الفور خالد محمد عبد الله تهنئة ومباركة المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام اللعبه بالنادي لجميع اللاعبين والمدربين بالنادي".