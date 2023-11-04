جميلة جمال حمزة تنضم لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي الكونغو

القاهرة - سامية سيد - انضمت جميلة جمال حمزة، لاعبة نادى الصيد، لمعسكر المنتخب المصرى لكرة القدم تحت 20 سنة ناشئات، والذى يقام خلال الفترة من 3 – 20 نوفمبر، استعدادا لمباراتي المنتخب المصرى مع نظيره الكونغولى، حيث تقام المباراتان فى الكونغو ومصر.

ودخل منتخب مصر للناشئات معسكرا مغلقا أمس، الجمعة، تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة الكونغو برازفيل فى الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل فى كولومبيا.

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئات قائمة لاعبات تضم كلاً من: عزة الفولي، حبيبة عماد، كنزي مجدي، نورا خالد، رودينا عبدالرسول، حبيبة وليد، نور عبدالواحد، نورهان عاشور، حبيبة عصام، جودي عماد، مايا إيهاب، ليلي زاهر، حالا مصطفى، فرح هشام، نور نهاد، فاطمة مصطفى، حبيبة طارق، دنا كريم، مي مجدي، كاميليا كريم، ندى خالد، خديجة أحمد، لارا خالد، تانيا مصطفى.

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل يوم 10 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.

وحصلت لاعبات منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، على التطعيم المضاد للأمراض المستوطنة، خلال الساعات الماضية، قبل السفر للكونغو لخوض مواجهة الذهاب بتصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

وحقق منتخب مصر للناشئات بقيادة محمد كمال، فوزا عريضا على نظيره ساو تومي بنتيجة 11-0، في إياب تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024 والمقرر إقامتها في كولومبيا العام المقبل.

وكانت مباراة الذهاب التي أُجريت على استاد الإسكندرية، قد انتهت بفوز المنتخب المصري بسبعة أهداف دون رد.