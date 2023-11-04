شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يضغط على المقاولون العرب لتسجيل هدف التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي المقاولون العرب بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما باستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري (دوري nile).

وهدد أحمد عبد القادر مرمى المقاولون من تصويبة في الدقيقة الثانية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أبو السعود، فيما شن موديست هجمة داخل منطقة جزاء المقاولون مجددا في الدقيقة العاشرة ولكن أبعدها دفاع الذئاب من أمامه وحولها على ركنية، ولعب موديس رأسية في الدقيقة 15 ولكن أمسك بها حارس مرمى المقاولون.

وفي الدقيقة 17 سدد إمام عاشور تصويبة بعيدة المدى ولكنها ارتطمت بالعارضة وارتدت إلى داخل الملعب،

وجاء تشكيل الأهلي من مصطفى شوبيرفي حراسة المرمى، ومحمد هانمي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأفشة وإمام عاشور في الوسط وطاهر محمد طاهر وموديست وأحمد عبد القادر في الهجوم.

تواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، لؤي وائل، أمادو نياص، أحمد فوزي، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، محمد شوقي، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.

وسبق ولعب الفريقان 80 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ صعود المقاولون العرب للدوري العام موسم 1978-1979، حيث كانت المباراة الأولى يوم 29 أكتوبر 1978، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، وآخر مباراة في 16 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر هدفين، وهدف واحد لكل من اليو ديانج ومحمد شريف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 57 مباراة، وفاز المقاولون العرب في سبع مباريات، وتعادل الفريقان في 16 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 140 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 6-2 موسم 2002-2003، وفوز الأهلي بنتيجة 5-1 وحققها الأهلي ثلاثة مرات مواسم 1988-1989، 2006-2007، 2010-2011، وفوز الأهلي بنتيجة 5-2 موسم 2017-2018، وفوز الأهلي بنتيجة 4-1 ثلاث مرات مواسم 1980-1981، 2007-2008، 2022-2023.

هداف الأهلي لقاءات الفريقين، أحمد بلال برصيد سبعة أهداف، وحسام حسن ومحمد أبو تريكة برصيد ستة أهداف لكل منهما.