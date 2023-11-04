تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي الرسمي أمام المقاولون

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة المقاولون العرب مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري (دوري nile) .

ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبيرفي حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس فى الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأفشة وإمام عاشور في الوسط، وطاهر محمد طاهر وموديست وأحمد عبد القادر في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.