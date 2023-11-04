شكرا لقرائتكم خبر عن «الفرسان» شريك الوصل في الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر

استعاد شباب الأهلي بوصلة الانتصارات التي غابت عن الفريق في الجولتين الماضيتين بالتعادل مع (الجزيرة والنصر) وعزز تواجده في صدارة الترتيب بالفوز الذي انتزعه من معقل «النمور» بكلباء 3-1.

رفع «للفرسان» رصيده إلى 17 نقطة، واحتل المركز الثاني متساوياً مع الوصل المتصدر في عدد النقاط، لكن «الإمبراطور» تفوق بفارق هدف، فيما تجمد رصيد كلباء للأسبوع الثاني على التوالي عند 7 نقاط في المركز العاشر.

لم يجابه شباب الأهلي مشقة كبيرة في عبور أصحاب الأرض، وتحقيق الفوز الـ11 في تاريخ مواجهات الفريقين في فترة الاحتراف، على الرغم من انتظار الفريق شوط اللعب الثاني للتسجيل بعد أن خيّم التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول.

ونجح «الفرسان» في حسم المباراة بثلاثة أهداف في غضون 7 دقائق فقط من عمر الحصة الثانية، وافتتح الأهداف مدافع كلباء عبد السلام محمد بالخطأ في مرمى فريقه «نيران صديقة» عند الدقيقة 47، ثم أضاف البرازيلي ماتيوس ليما هدف التعزيز الثاني في الدقيقة 50، وأردفه الأوزبكي عزيز جانيف بالثالث في الدقيقة 54 من ركلة حرة جميلة، فيما أحرز البرازيلي لياندرو هدف كلباء الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وأشاد الصربي ألكسندر روجيتش مساعد مدرب شباب الأهلي بلاعبي فريقه الذين قدموا مباراة كبيرة أمام كلباء، وتمكنوا من تحقيق فوز عريض على أصحاب الأرض وكسب ثلاث نقاط مهمة في سباق الصدارة، وأضاف: كنا نعلم بصعوبة المباراة خاصة أنها خارج ملعبنا وأمام فريق منظم بشكل جيد وهذا ما حدث خلال الشوط الأول الذي لم نتمكن من التسجيل واستغلال الكثير من الفرص، وفي الشوط الثاني أظهرنا الشخصية الحقيقية وكنا أكثر حماساً وإصراراً على الفوز ولعبنا بخطوط متقاربة منحتنا الأفضلية المطلقة.

في الجانب الآخر، أقر فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، أن فريقه لم يكن جيداً، وظهر بشكل متباين على مدار شوطي المباراة؛ حيث قدم شوطاً أول مثالياً خاصة في المنظومة الدفاعية، قبل أن تتحول الأفضلية للمنافس في الشوط الثاني لا سيما بعد الهدف الأول، كما أن الغيابات الكثيرة كان لها تأثيرها الواضح في الفريق.