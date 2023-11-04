شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يصدم بورنموث بسداسية ويتصدر الدوري الإنجليزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا ثقيلًا على بورنموث بنتيجة 6-1 في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع العاشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

جاءت أهداف مانشستر سيتي الثلاثة الأولى خلال 7 دقائق، من جيريمي دوكو «30» بيرناردو سيلفا «33» ومانويل أكانجي «37»، لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني أضاف فيل فودين وبيرناردو سيلفا وناثان أكي ثلاثة أهداف أخرى، فيما جاء هدف بورنموث الوحيد من لويس سينيستيرا في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة سيطرة كبيرة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة الذي وصل إلى 67%، مع 8 تسديدات على المرمى جاء منها الأهداف الستة، كما جاء هدف بورنموث من تسديدة الفريق الوحيدة على إيدرسون.

وانتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من توتنهام، في انتظار نتيجة مباراة الأخير ضد تشيلسي، الاثنين، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 6 نقاط في المركز السابع عشر بفارق 3 نقاط عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير.