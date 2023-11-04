شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات تدشن الجولة الثامنة في «دوري الأولى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

تقام الأحد 4 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث يلتقي العروبة المتصدر مع ضيفه سيتي في الساعة 4:45 مساء، ويستقبل الظفرة نظيره الرمس، ويلعب دبا الفجيرة مع جلف إف سي، ويلتقي جلف يونايتد مع الذيد، على أن تستكمل مباريات الجولة مساء الاثنين بـ4 لقاءات أيضاً تجمع التعاون مع يونايتد، والعربي مع مسافي، وسيتي مع التعاون، والجزيرة الحمراء مع الفجيرة، والحمرية مع مصفوت، فيما يخلد دبا الحصن للراحة.

وكانت لعبة الكراسي الموسيقية حاضرة بقوة في الجولة الماضية التي شهدت تسجيل 23 هدفاً عبر 6 انتصارات وتعادلين، كان أبرزها الفوز الذي انتزعه العروبة من مضيفه الذيد بهدف وحيد، عزز من خلاله صدارته للترتيب العام بـ19 نقطة وحافظ على سجله خالياً من الهزائم بعد مرور 7 جولات، فيما تجرع مرارة الهزيمة الأولى أمام مضيفه الفجيرة 3-4، وفقد على إثرها مقعد الوصافة الذي تحوّل لدبا الحصن في أعقاب الفوز الكبير على العربي القيواني 3-صفر، فيما أسفرت بقية النتائج عن فوز دبا الفجيرة على جلف يونايتد 2-صفر، وجلف إف سي على الرمس 3-1، والتعاون على سيتي بنفس النتيجة، فيما كان التعادل 1-1 من نصيب الحمرية ومسافي، والتعادل السلبي من نصيب الجزيرة الحمراء ومصفوت، ما دفع الأخير للتغيير الفني بالتعاقد مع المدرب الصربي سلافكو ماتيج خلفاً للوطني عبد الغني نوح.