شكرا لقرائتكم خبر عن جيرونا يقلب الطاولة على أوساسونا ويتصدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلب جيرونا الطاولة على مضيفه أوساسونا بعدما عوض تأخره 1-2 إلى فوز 4-2 السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد مؤقتاًاًَ الصدارة.

ورفع جيرونا، مفاجأة الموسم، رصيده في المركز الأول إلى 31 نقطة متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق ريال مدريد الذي يملك فرصة استعادة الصدارة في حال فوزه على ضيفه رايو فايكانو الأحد، وبفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث الخاسر أمام مضيفه لاس بالماس 1-2 الجمعة في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

وساهم هدفا الثنائي الأوكراني أرتيم دوفبيك بعد تمريرة ميغيل غوتييريس (71) والبديل فيكتور تسيخانكوف (80) في عودة جيرونا إلى المقدمة بعد تخلفه 1-2 قبل 20 دقيقة من صافرة النهاية بهدفي الكرواتي أنتي بوديمير (25 و55)، بعدما كان افتتح التسجيل بفضل إيفان مارتن في الدقيقة 16.

ووجه أليكس غارسيا الضربة القاضية لأصحاب الأرض بتسجيله الرابع من تسديدة على «الطاير» اصطدمت بالأرض وعلت الحارس سيرجيو هيريرا في الدقيقة 90 أمام دهشة جماهير ملعب «إل سادار ستايوم».

وهو الفوز العاشر في 12 مباراة لجيرونا الذي تابع مسلسل مفاجآته مع بداية الموسم.

وقال مدرب جيرونا ميتشيل «نحن لسنا في دوري برشلونة ومدريد وأتلتيكو، لكننا سنناضل من أجل أن نكون في دوري أولئك الذين يأتون خلفهم».

وأضاف «أحلم بذلك، أن أكون في دوري ريال (سوسييداد)، أتلتيك (بلباو)، رايو (فايكانو)... الآن، نعم، أحلم بهذا الدوري».

وتابع «هدف البقاء (في النخبة) قريب و(نحن نتحرك) من دون أن نتوقف عن التفكير في ذلك الهدف، بل نخطو خطوة أخرى إلى الأمام».