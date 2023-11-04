شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينفي مفاوضة مبابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي عدم مفاوضته النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ورداً على الشائعات التي انتشرت مؤخراً، بأن ريال مدريد وقع عقداً مع مبابي، قال ريال مدريد في بيان:بالنظر للمعلومات التي تم نشرها في عدة وسائل إعلام والتي أدعت وجود مفاوضات بيننا وبين اللاعب كيليان مبابي، نحب أن نوضح أن تلك المعلومة خاطئة تماماً ولا يوجد أي مفاوضات تمت مع اللاعب الذي ينتمي لباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، ورحيله لأي ناد سيكون مجاني.