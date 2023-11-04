شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أيام من متعة الاستعراض الحر والرملي في تل مرعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد نادي ليوا الرياضي أجندة مهرجان الاتحاد الذي ينطلق في منطقة تل مرعب على مدار أربعة أيام متواصلة ابتداء من الثاني من ديسمبر وحتى الخامس من ديسمبر، وسيضم فعاليات متميزة للسيارات وهي الاستعراض الحر والاستعراض الرملي.

وفتح النادي باب التسجيل في مختلف مسابقات مهرجان الاتحاد حيث من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين ال70 متسابقاً في فئات الاستعراض المختلفة وأيضاً المشاركة من مختلف دول الخليج في منافسات الاستعراض.

وستنطلق منافسات الاستعراض الحر في حلبة مرعب على مدار يومين ثم تقام تحديات الاستعراض الرملي على تل مرعب يومي الرابع والخامس من ديسمبر، وهي نفس الفترة التي ستشهد الاكتمال التام لكل المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في منطقة تل مرعب.

وينظم نادي ليوا الرياضي بشكل سنوي مهرجان الاتحاد احتفاء بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلب كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتزامن موعد إقامتها مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وذكرى قيام الاتحاد.

ويأتي مهرجان الاتحاد كي يكون علامة مستمرة وحاضرة في المنافسات والبطولات التي ينظمها نادي ليوا على مدار العام وكي يصاحبه الكثير من الإقبال والمشاركة في البطولات التي تقام من خلاله، وكانت أول نسخة من المهرجان قد انطلقت في موسم 2016 وشهدت نجاحاً كبيراً وإقبالاً على المشاركة لتستمر إقامة المهرجان بنجاح منذ 7 سنوات.

وأكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أنه تم تمديد الاحتفال بعيد الاتحاد لأربعة أيام كي تكون الفرحة متواصلة والاحتفاء مستمر للنادي بهذه المناسبة، وقال: نعمل في نادي ليوا على تسجيل حضورنا بشكل أكبر في كل احتفالات ومناسبات الدولة، وبالتالي فكرة مهرجان الاتحاد هي فكرة كبيرة وتقدم المشاركة المطلوبة بالنسبة لنا كنادٍ من خلال الاحتفالات المختلفة في الدولة، الفكرة أثبتت نجاحها الكبير في السنوات الماضية، واستمر النجاح حتى الآن بثبات إقامة المهرجان.

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وعن المنافسات قال: تعد هذه الاستعراضات من أكثرها رواجاً بين الشباب وإقبالاً على المشاركة، ولذلك رغبنا في أن تكون هي البطولات والرياضات المعتمدة في المهرجان، دوماً ما نرى أعداداً كبيرة من المتسابقين تقبل على المشاركة والتسجيل، خاصة أنها تقدم لهم المتعة المطلوبة في الإطار القانوني للرياضة.