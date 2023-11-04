الامارات | زحمة في موقف الصدارة .. العين يتدحرج والوصل وشباب الأهلي والوحدة أكبر المستفيدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ السباق على صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم ذروته مع نهاية الجولة السابعة من المنافسة، إذ تفصل حالياً 6 نقاط فقط ما بين الوصل المتصدر برصيد 17 نقطة وفريق البطائح صاحب المركز السابع 11 نقطة، وهو ما يعطي مؤشراً بأن الصراع لا يزال مفتوحاً على أكثر من فريق.

وأمسك الوصل بـ "زعامة" الترتيب مع دخول المنافسة لفترة التوقف وذلك بانتصاره المهم على ملعبه 3-1 أمام العين الذي كان قد دخل المواجهة متصدراً، والفوز هو الأول لـ “الإمبراطور" على "البنفسجي" منذ أبريل 2017.

ورغم الخسارة، فقد احتفظ فريق العين بسجله التهديفي المبهر في مواجهة "الإمبراطور"، بالتسجيل في جميع اللقاءات خلال زيارته إلى زعبيل بواقع 31 هدفاً خلال 15 مباراة سابقة.

وعاد شباب الأهلي إلى الصدارة لكن المشتركة بفوزه الثمين على اتحاد كلباء، وكان الفريق يأمل في تحقيق فوز برباعية نظيفة ليخطف الصدارة من الوصل، لكنه أنهى المباراة 3-1.

وقفز الوحدة 3 مراكز بفوزه الصعب على عجمان بهدف دون رد، إذ تقدم من الترتيب الثامن إلى الخامس ليصحح بذلك المسار بعد 3 خسائر في الجولات الماضية كلفت "أصحاب السعادة" الكثير.

وفرط كل من الجزيرة والشارقة في فرصة ذهبية للاقتراب من المتصدر إثر تعادلهما الإيجابي 1-1 في المواجهة التي جمعت بينهما، إذ كان التعادل بمثابة الخسارة للفريقين.

وشكل النصر لغزاً محيراً، فبعد فوزه على العين وتعادله مع شباب الأهلي، تكبد خسارة قاسية على ملعبه وأمام جماهيره في مواجهة البطائح صفر-2.

ودخلت مواجهة الإمارات وضيفه حتا التي كسبها الأخير 4-2 تاريخ البطولة، إذ شهدت تسجيل 3 أهداف بـ"النيران الصديقة"، وجاءت بواسطة حارس الإمارات سهيل عبدالله وزميله المدافع فهد سبيل سجلا هدفين بالخطأ في مرماهم في الشوط الأول، بينما سجل لاعب حتا تميمو وورو، هدفاً عكسياً في الشوط الثاني.

وتلقى المدرب الجديد لخورفكان المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش خسارة في ظهوره الأول مع الفريق والتي جاءت أمام منافسه بني ياس بهدف دون رد، وكان المدرب قد تولى المهمة بصورة مفاجئة خلفاً للمدرب المدرب جيرارد زاراغوزا.

وتدخل المسابقة فترة توقف تستمر لمدة 19 يوماً لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني لخوض أول جولتين من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ترتيب الهدافين:

لابا كودجو (العين) 6

علي مبخوت (الجزيرة) 5

فابيو ليما (الوصل) 5

وليد ازارو (عجمان) 5

كايو لوكاس (الشارقة) 5

ترتيب صانعي الأهداف

نيكولاس خمينيز (الوصل) 5

اليخاندرو بوزيلو (الجزيرة) 3

محمد عوض الله (خورفكان) 3

اليخاندرو روميرو (العين) 3

عمير اتزيلي (العين) 3

تصدي الحراس

فهد الظنحاني (بني ياس) 39

سالم خيري (حتا) 29

إبراهيم عيسى (البطائح) 27

علي خصيف (الجزيرة) 24

خالد عيسى (العين) 20