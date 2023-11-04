شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة سونار تحدد مصير الجزيرى من قيادة هجوم الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى التونسي سيف الدين الجزيرى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أشعة سونار على العضلة الخلفية غداً، الأحد، لتحديد حجم إصابته التي تعرض لها في مباراة زد الماضية ومنعته من استكمال اللقاء.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، أن الجهاز الطبي للزمالك ينتظر نتيجة الأشعة التي يجريها سيف الجزي غداً، الأحد، لتحديد موقفه من مباراة بيراميدز المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

وحقق فريق زد الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح الخسارة الثانية على التوالي للفارس الأبيض.

سجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 3، وتعادل لزد مصطفى زيكو فى الدقيقة 31، وسجل هدف الفوز ديلسون كامونى فى الدقيقة 81.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد زد للنقطة 12، فى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 فى المركز السادس بجدول ترتيب دورى Nile.