شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى خامس جولات عمومى سيدات كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت على مدار اليوم السبت مواجهات قوية فى إطار الجولة الخامسة بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 على صعيد المجموعة أ، وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على الشمس 27/25 والطيران على البنك الأهلى 25/22 والزمالك على سبورتنج 26/25 وسموحة على 6 أكتوبر 32/27.

وشهدت منافسات الجولة الرابعة للمجموعة أ فوز كل من: الأهلى على الطيران بنتيجة 34/19، والزمالك على سموحة 27/26، والشمس على البنك الأهلى 27 / 21، وسبورتنج على 6 أكتوبر 29 / 25 ضمن المجموعة الأولى.

فيما تقام الجولة السادسة يوم الجمعة المقبل، بلقاءات بين كل من: الشمس مع سموحة والطيران مع سبورتنج والأهلى مع 6 أكتوبر والبنك الأهلى مع الزمالك.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.