شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. استمرار تقدم الأهلى على المقاولون العرب 1/0 ونزول فؤاد وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري (دوري nile).

وهدد أحمد عبد القادر مرمى المقاولون من تصويبة في الدقيقة الثانية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى أبو السعود، فيما شن موديست هجمة داخل منطقة جزاء المقاولون مجددا في الدقيقة العاشرة، ولكن أبعدها دفاع الذئاب من أمامه وحولها على ركنية، ولعب موديست رأسية في الدقيقة 15 ولكن أمسك بها حارس مرمى المقاولون.

وفي الدقيقة 17 سدد إمام عاشور تصويبة بعيدة المدى، ولكنها ارتطمت بالعارضة وارتدت إلى داخل الملعب، وفشل موديست في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 37 بعدما استلم عرضية رائعة من الجبهة اليسرى، وحاول مراوغة مدافع المقاولون، قبل أن يفقد الكرة.

ولعب موديست كرة مزدوجة في الدقيقة 44 بعد استقبال عرضية طاهر طاهر، ولكنها مرت أعلى العارضة، وسجل طاهر محمد هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الرابعة من عمر الوقت بدل الضائع من هجمة منظمة، وانتهى الشوط الأول بقوز الأهلي بهدف نظيف.

وفشل أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51 بعد استلام تمريرة أحمد نبيل كوكا، والتي فوتها إمام عاشور بطريقة رائعة وسددها بيسراه ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى المقاولون.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 63 بنزول اليو ديانج وكريم فؤاد بدلا من أفشة وأحمد عبد القادر، من أجل تنشيط الناحية الهجومية، وتأمين وسط الملعب، وصوب كريم فؤاد تسديدة في الدقيقة 64 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أبو السعود.

وصوب جوزيف أوشايا تصويبة من خارج منطقة جزاء الأهلي جهة اليسار في الدقيقة 71، ولكن أبعدها مصطفى شوبير قبل أن يمسك بها على مرتين، وصوب طاهر تسديدة قوية في الدقيقة 74 ولكن مرت أعلى عرضة مرمى المقاولون.

وجاء تشكيل الأهلي من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأفشة وإمام عاشور في الوسط وطاهر محمد طاهر وموديست وأحمد عبد القادر في الهجوم.

تواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، لؤي وائل، أمادو نياص، أحمد فوزي، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، محمد شوقي، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.