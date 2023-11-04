شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هانى يضيف الهدف الثانى للأهلى فى شباك المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد هانى لاعب الأهلى الهدف الثانى لفريقه في شباك المقاولون العرب فى الدقيقة 84 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري nile.

ويتكون تشكيل الأهلي من: مصطفى شوبيرفي حراسة المرمى، ومحمد هانمي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأفشة وإمام عاشور في الوسط وطاهر محمد طاهر وموديست وأحمد عبد القادر في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، لؤي وائل، أمادو نياص، أحمد فوزي، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، محمد شوقي، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.