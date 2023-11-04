شكرا لقرائتكم خبر عن أوشايا يسجل أول أهداف المقاولون فى شباك الأهلى من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب، الهدف الأول لفريقه في شباك الأهلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 89 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة دوري nile، لتصبح النتيجة 2 / 1 للمارد الأحمر.

ويتكون تشكيل الأهلي من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هانمي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا وأفشة وإمام عاشور في الوسط وطاهر محمد طاهر وموديست وأحمد عبد القادر في الهجوم.

تواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وكريم فؤاد وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وبيرسي تاو وصلاح محسن ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أحمد الشيمي، لؤي وائل، أمادو نياص، أحمد فوزي، عبد الرحمن جبنة، أحمد علاء ، فاروقا نور الدين، محمد شوقي، جوزيف أوشايا وعمار حمدي.