بطولة إنكلترا: فرنانديش يهدي يونايتد وتن هاغ فوزاً قاتلاً على فولهام

الرياص - اسماء السيد - لندن: أهدى القائد البرتغالي برونو نانديش فريقه مانشستر يونايتد انتصاراً رائعاً وقاتلاً باحرازه هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة أمام مضيفه فولهام 1 0، السبت في افتتاح منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وبهذا الهدف الذي أتي في الدقيقة 90+1، خفّف فرنانديش من الضغوطات على مدربه الهولندي إريك تن هاغ بعد النتائج المخيبة مؤخراً بعدما جرده نيوكاسل من لقب كأس الرابطة بفوزه عليه 3 0، وذلك بعد ثلاثة أيام من خسارة "الشياطين الحمر" ديربي المدينة أمام مانشستر سيتي بالنتيجة نفسها في الدوري.

وبالتالي، استعاد يونايتد نغمة الانتصارات وحقق فوزه السادس في الدوري هذا الموسم في مقابل خمس هزائم، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما بقي فولهام في المركز الرابع عشر مع 12 نقطة.

وخاض يونايتد المباراة بغياب المهاجم ماركوس راشفورد، بعدما أكد تن هاغ إصابته عقب تكهّنات حيال إمكانية وجود "فيتو" من الهولندي.

وكان تن هاغ أعلن الجمعة أن المهاجم الإنكليزي اعتذر بعد ذهابه إلى ملهى ليلي عقب ساعات من هزيمة فريقه في ديربي مانشستر بثلاثية نظيفة نهاية الأسبوع الماضي.

وكان فقدان راشفورد لمستواه عاملاً رئيسياً في البداية الكارثية ليونايتد لهذا الموسم. إذ سجّل الدولي الإنكليزي 30 هدفاً لناديه الموسم الماضي، لكنه شارك بهدف واحد فقط في 14 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وخسر يونايتد ثماني من أول 15 مباراة له في مختلف المسابقات، وهي أسوأ بداية له في أي موسم منذ 1962 1963.

وقال تن هاغ إن القرار جاء بسبب التناوب وليس بسبب إجراء تأديبي. ورغم ذلك، رفض تأكيد أو نفي ما إذا كان قد غُرّم اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

وأكّد تن هاغ في حديث لقناة "تي أن تي سبورتس" أن راشفورد لن يشارك أمام فولهام بسبب الإصابة.

وقال "لقد خضع للفحوصات الطبيّة هذا الصباح ولم يكن جيداً بما فيه الكفاية".

محاولات ضغط

وظنّ "الشياطين الحمر" أنهم افتتحوا التسجيل مبكراً عندما أحرز سكوت مكتوميناي هدفاً، إثر ركلة حرة حولها الدنماركي كريستيان إريكسن إلى الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو الذي مررها إلى الاسكتلندي فحوّلها في الشباك (8).

لكن تدخّل حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) حال دون احتساب الهدف، لوجود حالة تسلّل على مدافع يونايتد هاري ماغواير الذي لم يلمس الكرة ولكنه أثّر على مسار اللعب وفق الحكم (12).

وإذ انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، كاد الشوط الثاني أن يكون مماثلاً، رغم محاولات أصحاب الأرض بالهجوم الضاغط عبر مهاجميه البرازيليين ويليان ورودريغو مونييس ولاعب الوسط البرتغالي بالينيا، لكن حارس يونايتد الكاميروني أندريه أونانا تألق في أكثر من مناسبة.