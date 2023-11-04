ألمانيا تقيل مدربة منتخب السيدات بعد خيبة المونديال

الرياص - اسماء السيد - دورتموند (ألمانيا): أقال الاتحاد الألماني لكرة القدم السبت مدرّبة منتخب السيدات مارتينا فوس تيكلنبورغ، بعد ثلاثة أشهر من الخروج المخيّب في دور المجموعات لكأس العالم.

وأصدر الاتحاد بياناً قال فيه ان عقد فوس تيكلنبورغ فُسخ بسبب "الأداء المخيّب للمنتخب الوطني للسيدات في كأس العالم (2023) في أستراليا ونيوزيلندا".

أضاف الاتحاد الألماني ان "الفريق بحاجة لبداية جديدة على صعيد القيادة الرياضية".

وخرج حامل اللقب مرتين من دور المجموعات للمرة الأولى في مونديال 2023، بعد الفوز مرة في ثلاث مباريات.

وشكر رئيس الاتحاد الألماني المدربة لقيامها "بمساهمات هامة في كرة القدم النسائية".

وكانت فوس تيكلنبورغ التي قادت ألمانيا إلى نهائي كأس أوروبا 2022 حيث خسرت أمام إنكلترا 1 2 بعد التمديد، في إجازة مرضية منذ عودة المنتخب من أستراليا.

تعرّضت لانتقادات بعدما تبيّن انها ذهبت في إجازة دون المشاركة في جلسات تقييم بعد المونديال.

قالت نجمة الوسط لينا أوبردورف في تشرين الاول/أكتوبر ان قرارات المدربة "طرحت علامات استفهام بالنسبة الي".

شرحت "كنت أتمنى شيئاً مختلفاً. على سبيل المثال، كان بالمقدور توضيح ماذا حصل في كأس العالم، ثم أن تذهب في إجازة".

في غيابها، قاد المنتخب هورست هروبيش الذي فاز مرتين وخسر مرة في ثلاث مباريات ضمن دوري الأمم.