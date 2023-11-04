شكرا لقرائتكم خبر عن غياب سافيتش عن مباراة الهلال ومومباي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الريلض: عيسى الحكمي

أعلن نادي الهلال السعودي تعذر مغادرة الصربي سيرجي سافيتش ضمن بعثة الفريق إلى الهند لمواجهة مضيفه مومباي سيتي الهندي الاثنين ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكشف الهلال عبر حسابه الرسمي أن اللاعب تعرض إلى التواء في الركبة اثناء مباراة الفريق أمام الفتح الجمعة وسيخضع الأحد لمزيد من الفحوصات لتشخيص دقيق للإصابة.

ويتصدر الهلال المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط من ثلاثة انتصارات آخرها على مومباي 6-0 ولديه تعادل أمام نافباخور الأوزبكي.