شكرا لقرائتكم خبر عن دوكو يقود مانشستر سيتي لفوز سداسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد المهاجم الدولي البلجيكي جيريمي دوكو فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب الى مواصلة صحوته وانتزاع الصدارة مؤقتاً بمساهمته الفعالة في الفوز الكبير على ضيفه بورنموث 6-1 السبت على ملعب الاتحاد في مانشستر في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفرض الجناح الجديد القادم من رين الفرنسي نفسه نجماً للمباراة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 30، وصناعته الأهداف الأربعة التالية للبرتغالي برناردو سيلفا (33 و83) والسويسري مانويل أكانجي (37) والبديل فيل فودن (64)، قبل أن يختم المدافع الدولي الهولندي نايتن آكي المهرجان بالهدف السادس في مرمى فريقه السابق (88).

وسجل البديل الكولومبي لويس سينيسترا الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 74.

وهو الفوز التاسع لسيتي هذا الموسم والثالث توالياً بعد خسارتيه المفاجئتين أمام ولفرهامبتون وأرسنال، فرفع رصيده إلى 27 نقطة وانتزع الصدارة مؤقتاً من توتنهام الذي يستضيف جاره تشيلسي الاثنين في ختام المرحلة.

وضغط رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ البداية وصنعوا العديد من الفرص التي كان أخرطها رأسية لهدافه والدولي النروجي إرلينغ هالاند برأسية من مسافة قريبة ارتدت من القائم الايمن (22)، وتسديدة قوية لسيلفا من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (28).

وأثمر ضغط حامل اللقب هدفاً في الدقيقة 30 بعدما تبادل دوكو الكرة مع القائد الإسباني رودري الذي هيأها له داخل المنطقة فسددها بيمناه من نقطة الجزاء على يسار الحارس الروماني يونوت رادو.

وعزز سيلفا تقدم سيتي بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب من دوكو داخل المنطقة عقب تلاعبه بالمدافع الويلزي كريس ميفام فسددها الرتغالي بيسراه زاحفة على يمين الحارس (33).

ورد سيلفا الهدية إلى دوكو عندما مرر له كرة عند حافة المنطقة فسددها بقوة من خارج المنطقة ارتطمت بظهر أكانجي وسكنت على يمين الحارس (37).

واضطر غوارديولا إلى تغيير هالاند عقب نهاية الشوط الإول بسبب تعرضه لإصابة فدفع بفودن الذي نجح في اضافة الهدف الرابع اثر تمريرة من دوكو داخل المنطقة هيأها لنفسه قبل أن يسددها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (64).

وقلص سينيسترا الفارق عندما تلقى كرة عرضية من ماكس ارونز داخل المنطقة فتلاعب بكايل ووكر وتابعها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (74).

لكن سيلفا أعاد الفارق الى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والخامس لسيتي عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دوكو فأنطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة متلاعبا بالمدافع لويد كيلي ولعبها ساقطة داخل المرمى (84).

وختم آكي المهرجان بهدف سادس برأسية من مسافة قريبة (88).