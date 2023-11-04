شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يهزم عجمان ويتقدم للمركز الخامس في الدوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصوير: يوسف الأمير

تقدم الوحدة إلى المركز الخامس بعد فوزه على عجمان 1-صفر في استاد راشد بن سعيد في ختام المرحلة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وسجل الأرجنتيني فوكاندو دانييل هدف الوحدة الوحيد برأسية جميلة في الدقيقة 26، وأهدر البحريني علي مدن ركلة جزاء لعجمان تصدى لها الحارس راشد علي على دفعتين (80).

كما طرد مدافع الوحدة خالد بطي في الدقيقة 90.

ورفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة، مقابل 3 نقاط لـ«البرتقالي».

وفي مباراة ثانية قاد سهيل النوبي فريقه بني ياس للعودة إلى الانتصارات، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في شباك خورفكان في الدقيقة 73 من اللقاء الذي جمعهما في الشامخة، وشهدت طرد محمد الجنيبي لاعب «النسور» في الدقيقة 75.

وتقدم «السماوي» للمركز الثامن بعد أن رفع رصيده إلى النقطة العاشرة، بينما تجمد رصيد «النسور» عند النقطة السابعة في المركز التاسع.