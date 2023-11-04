شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف في مرماه.. أشلي يونج يهدي برايتون نقطة التعادل مع إيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسبب المدافع الإنجليزي المخضرم أشلي يونج في تعادل فريقه إيفرتون إيجابياً مع برايتون في الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر برايتون على مجريات اللعب واستحوذ لاعبوه على الكرة بنسبة 80%، لكن التقدم لإيفرتون جاء من فيتالي مايكولينكو في الدقيقة 7 من الشوط الأول، فيما واصل الفريق لعبه الدفاعي.

تسبب الأداء الدفاعي لإيفرتون في إفساد هجمات برايتون الذي لم يتمكن لاعبوه من التسديد على مرمى جوردان بيكفورد سوى مرتين، وجاء هدف التعادل بشكل عكسي من أشلي يونج عقب اصطدام تمريرة كارو ميتوما به ودخولها المرمى في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 11 نقطة من 11 مباراة، ليحتل المركز الخامس عشر، فيما أصبح رصيد برايتون 18 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.