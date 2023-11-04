شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطالي آرون يتوج بذهبية «هايك آند فلاي» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الإيطالي آرون دوروجاتي بطلاً لجولة دبي من بطولة «هايك آند فلاي» التي تستمر حتى 11 نوفمبر والتي تحظى برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.

وجاء فوز آرون بكأس الجولة الذهبية بعد أن حقق زمناً قدره 48:13 دقيقة في هذه الجولة التي تتطلب منه صعود سلم الفندق والطيران والهبوط في نقطة معينة ثم الجري لنقطة البداية، وهي تتطلب قدرات فائقة وتحمّلاً كبيراً إلى جانب مهارة الطيران.

وحل في المركز الثاني ونال الكأس الفضية المتسابق السويسري نيكولا هيرنجر، وتبعه في المركز الثالث ونال الكأس البرونزية المتسابق الفرنسي ريمي بورديل.

شارك في تتويج الفائزين يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة للبطولة ومحمد يوسف الأمين العام للاتحاد، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة، وعبد الله مراد رئيس لجنة الدعم اللوجستي، ودينا بالجافلة عضو مجلس الإدارة، وحسناء غاس مديرة العمليات بمنتجع شاطئ العنوان بدبي مستضيف الجولة الأولى.

وأشاد يوسف الحمادي بالأداء المتميز للمتسابقين، وقال إن الأزمنة الجيدة التي حققوها ناتجة عن روعة المكان وجاذبيته والحضور الجماهيري، وهي أمور تجعل الطيار مبدعاً في الأداء، وليس أدل على ذلك من تأخر حفل التتويج لأكثر من ساعة بسبب استمتاعهم خلال الاستعراضات.