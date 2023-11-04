شكرا لقرائتكم خبر تدهور نتائج الاتحاد يدفع الجماهير للمطالبة برحيل سانتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشل مدرب الاتحاد سانتو في إنهاء رقمه السلبي الذي لازمه خلال المباريات الأخيرة، حيث غابت الانتصارات عن الاتحاد على مدار 5 مباريات متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ حضوره لقيادة «العميد» في يوليو، من العام الماضي 2022، وهو ما يهدد استمرار المدرب البرتغالي في منصبه، ولا سيما مع تصاعد حدة الانتقادات الجماهيرية ضده أخيرا.

ومنذ الانتصار على الفتح بنتيجة (2-1) ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، توقفت انتصارات الاتحاد، إذ تعادل الفريق سلبيا مع الفيحاء، ثم خسر أمام غريمه اللدود الأهلي بهدف دون مقابل، وبعدها تعادل مع التعاون والحزم بنتيجة (1-1) و(2-2) على التوالي، قبل الخسارة الأخيرة أمام الشباب.

وتعددت الأسباب حول المستوى والنتائج المتواضعة التي ظهر بها بطل دوري روشن هذا الموسم، وأدت إلى تقلص فرصة منافسته على كأس الدوري، البطولة التي حملها بالموسم الماضي.

وأصيبت جماهير العميد بحالة من الإحباط والحسرة وهي تشاهد فريقها بهذه المستويات الهزيلة، بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو الذي دخل في مرحلة شك ومطالبات جماهيرية جادة وغاضبة بإقالته، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل مشاركة الفريق المرتقبة في مونديال الأندية، الذي ستحتضنه مدينة جده في ديسمبر المقبل.

مطالبات بإبعاد نونو سانتو

طالبت جماهير الاتحاد شركة نادي الاتحاد وإدارة النادي بالتحرك السريع والتدخل بإبعاد المدرب نونو سانتو، وجلب مدرب يعيد ترتيب الفريق لإكمال مسيرة الفريق المحلية بدوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك التي تأهل فيها الفريق للدور الربع نهائي في مواجهة فريق الفيصلي، وكذلك المشاركة الأهم في بطولة كأس العالم للأندية 2023 في ديسمبر المقبل.

إنعاش الفريق في الشتوية

دعت جماهير الاتحاد إلى التحرك المبكر للبحث عن لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مطلع يناير المقبل، لتعويض نقص الفريق في كثير من المراكز، وتشكيل الإضافة الفنية، وإعادة الفريق لجادة الانتصارات، في ظل حالة السوء الفني التي يعيشها مع البرتغالي نونو سانتو.

أرقام الاتحاد هذا الموسم

لعب 12 مواجهة في الدوري فاز في 6 مباريات وخسر في 3 وتعادل في مثلها.

تأهل الفريق لدور الثمانية من بطولة كأس الملك، بعد فوزه على الفيحاء بـ3 أهداف لهدف.

كسب 3 مواجهات في دوري أبطال آسيا 2023.

قبلت شباكه 9 أهداف بالدوري، وسجل 21 هدفا في الدوري و3 أخرى في كأس الملك.

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