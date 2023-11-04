ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ريال مدريد الإسباني حقيقة مفاوضاته مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعد الأنباء التي ترددت خلال الاَونة الأخيرة، عن وجود مفاوضات مع الميرينجي.

وينفي ريال مدريد وجود أي مفاوضات بينه وبين الدولي الفرنسي، حيث شدد الملكي على أن هذه المعلومات زائفة وليست حقيقية كما جاء في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.

بيان ريال مدريد بشأن التفاوض مع مبابي

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا للرد على حقيقة تفاوضه مع مبابي، والذي جاء كالتالي: "بناء على المعلومات التي نشرت مؤخرا في وسائل الإعلام والتي تتكهن بشأن مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا".

وأضاف بيان الملكي: "ريال مدريد يود أن يعلن عن زيف هذه المعلومة تماما وأنه لم تحدث أي مفاوضات مع اللاعب الذي ينتمي لباريس سان جيرمان".

وكان مبابي أحد الصفقات التي أُثيرت حولها الجدل خلال السنتين الماضيتين، حيث دخل الريال في مفاوضات مباشرة مع اللاعب قبل تجديد تعاقده مع فريقه باريس سان جيرمان، قبل أن يقوم اللاعب بالتجديد حتى 2025.

ويرفض الفرنسي تمديد تعاقده مع البي أس جي خلال الفترة المقبلة، حيث خاطب إدارة الفريق العاصمي بإنه لن يقوم بتفعيل بند الموسم الثالث المتواجد في عقده، والذي يسري في حالة كان الطرفين متفقين.

ومن المقرر أن يصبح هذا الموسم 2023/2024، الأخير للدولي الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث سيحق له التوقيع للفريق الذي يرغب في تمثيله خلال الفترة المقبلة.