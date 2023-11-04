بدلاء أرسنال ونيوكاسل كلمة السر بعد نهاية الشوط الاول بالتعادل

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الاول من مواجهة أرسنال أمام نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الجاري بين الطرفين، على ملعب ستاد جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من منافسات الدوري الإنجليزي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

أرسنال ونيوكاسل يونايتد.. تعادل سلبي في انتظار البطل

شهد الشوط الأول العديد من المحاولات من جانب الفريقين لتسجيل الهدف الأول لكن فشل كلاهما في افتتاح التسجيل وتغير نتيجة المباراة وتحويلها من السلبية إلى الإيجابية، لينتظر جمهور الفريقين الورقة الرابحة في الشوط الثاني.

مع بداية الشوط الثاني يبدأ كلا المدربين أرتيتا في نادي أرسنال و إيدي هاو في نيوكاسل يونايتد بالنظر لدكة البدلاء ومن هو الذي سينجح في تغير نتيجة الشوط الاول السلبية.

بدلاء أرسنال ونيوكاسل يونايتد

يمتلك نادي أرسنال على مقاعد البدلاء كل من محمد النني والحارس رامسديل، بالإضافة إلى كل من وهين وسيدريك وكيوير وزينتشينكو وفييرا ونيلسون وتروسارد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال كل من دوبرافكا ودوميت وريتشي وكرافت وهول وليفرمنتو وميرفي وويلوك ولويس ميلي.

قبل مواجهة اليوم بين الفريقين، يحتل نادي أرسنال المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما يمتلك فريق نيوكاسل يونايتد 17 نقطة في المركز السابع.