ياسر رشاد - القاهرة - فرض الإنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري نفسه على الساحة الكروية المصرية في آخر 3 سنوات من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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تألق كريستوفاو مابولولو مع الاتحاد السكندري في السنوات الماضية ولمع مع زعيم الثغر ولفت نظر كبار الأندية المصرية والسعودية في وسط احتياجات لمهاجم بنفس مواصفات كريستوفاو مابولولو.

نال مابولولو إعجاب الكثير من الأندية سواء مصر "الزمالك-الأهلي"، وفي أندية الخليج "الأخدود بالدوري السعودي".

تدخل كل من إدارة الأهلي والزمالك للحصول على خدمات مابولولو في ظل الحاجة لمطالبة مدربي القطبين الزمالك أوسوريو لعدم إقناعه بسيف الجزيري وناصر منسي بينما كولر لم ينال السويسري إعجاب الفرنسي أنطوني موديست.

دخل مابولولو اهتمامات النادي الأهلي في وسط تألقه على الساحة الكروية، خلال الفترة السابقة، إذْ إدارة الأهلي تبحث خلال الفترة المقبلة التعاقد مع مهاجم جديد خلفًا لموديست بعد عدم كتابة أوراق اعتماده مع القلعة الحمراء وتبحث إدارة الأهلي في فترة الميركاتو الشتوي تقديم أوراق الكثير من المهاجمين لاختيار كولر واحد منهم قبل بطولة كأس العالم الأندية.

كشفت التقارير الإعلامية تواجد مابولولو وسوزا بجانب الكثيرمن المهاجمين في القائمة التي يتم تقدمها للسويسري كولر خلال الفترة المقبلة لمفاضلة أحد منهم.

أرقام مابولولو مع الاتحاد السكندري:

في مواسم 2021-2022 تتوج ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز برصيد 14 هدفًا في منافسة شرسة مع أحمد سيد زيزو.

في موسم 2022-2023 حصد مابولولو على جائزة هدافي الدوري المصري برصيد 16 هدفًا مع الاتحاد السكندري.

في موسم 2023-2024 ينافس مابولولوعلى صراع هدافي الدوري المصري، إذْ لعب حتي الآن لعب 6 مباريات وتمكن في تسجيل 5 أهداف حتي الآن.

مواصفات مابولولو:

يتمتع مابولولو بالقوة الجسمانية بجانب استغلال الكرات في الصندوق يتميز بالكرات الرأسية والتسديدات الخطرة.