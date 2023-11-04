إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على أتلانتا ويعزز صدارتة للدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق إنتر ميلان فوزًا هامًا على نظيره أتلانتا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد جيويس ضمن منافسات الجولة الـ11 في الدوري الإيطالي .
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سجل التركي هاكان تشالهان أوغلو هدف التقدم لصالح إنتر ميلان من خلال ضربة جزاء في الدقيقة 40 .
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم إنتر ميلان على نظيره أتلانتا بهدف دون رد .
وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بصناعه هنريك مخيتتريان في الدقيقة 57 .
وقلص سكاماكا هدف تقليص الفارق وأحرز الهدف الأول بصناعه لوكمان في الدقيقة 62 .
تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمباراة أتلانتا
في حراسة المرمي سومير
في خط الدفاع بافارد - أتشيربي - دي فري - دومفريس –
في خط الوسط باريلا - كالهانجولو - ميختريان –
في خط الهجوم ديماركو - تورام - لاوتارو مارتينيز.
تشكيل أتلانتا الرسمي لمباراة إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
في حراسه المرمي موسو –
في خط الدفاع سكالفيني - ديميستي - كولاسيناك - زاباكوستا
في خط الوسط - دي رون - إيدرسون - روجيري –
في خط الهجوم كوبمينيرز - لوكمان - ساكاماكا.
ليطلق حكم المباراة صافر نهاية اللقاء بفوز إنتر ميلان على أتلانتا بهدفين مقابل هدف واحد
بهذه النتيجة ، رفع إنتر ميلان من رصيده عند النقطة 28 في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي ،بينما توقف رصيد أتلانتا عند النقطة 19 محتلا المركز الخامس.