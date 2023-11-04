بلدية المحلة يتقدم على فاركو في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح بلدية المحلة في التقدم على نظيره فاركو بثلاثية نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، في المباراة التي يشهدها ملعب غزل المحلة.

تقدم لبلدية المحلة اللاعب حسام أشرف في الدقيقة 28 من ضربة جزاء، بينما ضاعف إسلام مرزوق النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 34.

وسيطر لاعبي بلدية المحلة على الشوط الأول، حيث استحوذ الفريق على الكرة بنسبة 59%، بينما جاءت نسبة 41% لصالح فاركو.

فيما جاء الهدف الثالث عن طريق باباكار نداي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وكان بلدية المحلة قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: أحمد رضا، محمد عبد الرازق، نور الزمان الزموري، حسام حسن

الوسط: عبد الرحمن اللاهوني، يوسف حسن، إسلام مرزوق

خط الهجوم: محمد أميسي، حسام أشرف، فيفور أكيم.

وقبل لعب الفريقان المباراة، جاء بلدية المحلة يحتل المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط، بعدما لعب 4 مباريات، لكن لديه لقاء قوي مؤجل مع الأهلي لم يتم تحديده بعد، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.