الهلال يفقد خدمات سافيتش أمام مومباي بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يغيب النجم الصربي سيرجي سافيتش عن صفوف الهلال خلال مواجهة مومباي سيتي الهندي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وأوضج الهلال في بيان رسمي موقف لاعبه: "تعذرت مغادرة سيرجي سافيتش، مع بعثئة الفريق إلى الهند؛ وذلك نظير تعرضه لالتواء في الركبة أثناء مجريات لقاء الفتح، وسيجري يوم الغد أشعة على موضع إصابته".

وتعرض سافيتش للإصابة خلال مباراة الهلال أمام الفتح أمس الجمعة بالجولة 12 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها الزعيم بهدفين نظيفين.

ويخوض الهلال مواجهة صعبة أمام موبمباي سيتي الهندي، مساء الاثنين، في خضام منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا.

وتغادر بعثة الهلال إلى الهند مساء اليوم السبت، لمواجهة "مومباي سيتي في إطار الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن يعقد الفريق اجتماعي تنسيقي ثم مؤتمر صحفي قبل إجراء التدريبات.