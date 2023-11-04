تشكيل برشلونة أمام ريال سوسييداد.. ليفاندوفسكي في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز تشكيل فريق برشلونة الأساسي لمواجهة اليوم ضد ريال سوسييداد والتي ستجمع الفريقين على ملعب أنويتا في إطارم منافسات الأسبوع 12 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدخل البارسا المباراة بتشكيل مكون من:

حاري المرمى: تير شتيجن

الدفاع: أراوخو، إينيجو مارتينيز، كوندي

الوسط: كانسيلو، جافي، جوندوجان، فيرمين، أليخاندرو بالدي

الهجوم: ليفاندوفسكي، جواو فيليكس

ويخوض فريق برشلونة المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 24 نقطة، بينما يدخل فريق ريال سوسيداد المباراة وهو في المركز السادس برصيد 19 نقطة.