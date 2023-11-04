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سلة الزمالك تفوز على طلائع الجيش

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ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 71-53 وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة رقم 4 باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة من الدور التمهيدي المرتبط.

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وجاءت نتائج الفترات الأربع كما يلي:

25/11
38/22
54/33
71/53


ويقع سلة الزمالك في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من: هليوبوليس والأوليمبي وطلائع الجيش.
يذكر أن الفريق كان قد فاز  على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 83-80 وذلك في الجولة الخامسة للمجموعة.

ومن المقرر أن يواجه الفريق  نظيره فريق الطيران الثلاثاء  المقبل في أولى مباريات دور ال16 لدوري المرتبط.  

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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