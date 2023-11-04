هاتريك كين يقود بايرن ميونخ لتخطي دورتموند في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - فاز بايرن ميونخ على نظيره بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد، في كلاسيكر البونديسليجا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني.

رباعية بايرن ميونخ جاءت بتوقيع كل من أوباميكانو ثم سجلهاري كين هاتريك.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 26 نقطة بينما يقع دورتموند رابعا برصيد 21 نقطة.

وكان بوروسيا دورتموند قد دخل كلاسيكو الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ حامل اللقب اليوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بشعار وهو يملك أفضل فرصة لتحقيق فوزه الأول منذ سنوات على منافسه اللدود الذي يعاني من الإصابات.

بينما لم يخسر بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري منذ 5 سنوات، لكنه يسافر شمالًا الى ملعب "سيجنال إيدونا بارك" وهو يفتقد خدمات العديد من نجومه، خاصة في خط الدفاع بسبب الاصابة.

وأكد بطل ألمانيا يوم الخميس، أن مدافعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت سيغيب عن مباريات عدة بسبب إصابة في أربطة الركبة.

وغاب زميله قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عن المباريات الأربع الماضية بسبب تمزق في الفخذ، ما يعني أن الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي سيكون قلب الدفاع الوحيد المتاح أمام المدرب توماس توخيل يوم السبت.

ويعاني لاعب الوسط الدولي ليون جوريتسكا ومدافع دورتموند السابق الدولي البرتغالي رافايل جيريرو من الإصابة، بينما سيغيب لاعب الوسط يوزوا كيميتش عن المباراة بسبب الإيقاف.