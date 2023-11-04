نيوكاسل يتخطى عقبة أرسنال بهدف في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نيوكاسل يونايتد فوزًا مثيرًا على أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب سانت جيمس بارك، في إطار مواجهات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل اللاعب أنتوني جوردون هدف فريق نيوكاسل يونايتد الوحيد في الدقيقة 64 من عمر المباراة، حاول بعدها أرسنال إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه فشل في هز الشباك.

بدأ فريق أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: رايا

الدفاع: وايت – ويليام ساليبا – جابرييل – تومياسو

الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – كاي هافيرتز

الهجوم: بوكايو ساكا – مارتينيلي – نيكيتاه

بينما بدأ نيوكاسل اللقاء بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: بوب

الدفاع: بيرن - شار - لاسيلس – تريبيير

الوسط: لونغستاف - جيماريش – جويلنتون

الهجوم: جوردون - ويلسون – الميرون

بهذا الانتصار رفع فريق نيوكاسل يونايتد رصيده إلى النقطة 20 ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث بالبريميرليج.