شوقي غريب: المقاولون لا يستحق الخسارة من الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - علق شوقي غريب المدير الفني للمقاولون لعرب، على خسارة فريقه من الأهلي بهدفين مقابل هدف في الدوري المصري.

وقال شوقي غريب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “ المقاولون لا يستحق الهزيمة في مباراة اليوم وأبو السعود حارس مرمانا لم يختبر طوال المباراة ”.

وأضاف “ المقاولون سيتحسن في الفترة المقبلة سواء معي او مع غيري، لدينا أخطاء بالطبع وسنعمل على تصحيحها خلال المرحلة المقبلة ”.

وواصل “ اليوم الفريق يلعب من أجل تحقيق الفوز طوال المباراة، لكن في النهاية كنا نلعب أمام الأهلي بطل الدوري وحامل لقب دوري أبطال افريقيا وهو فريق كبير بكل تأكيد ”.

وأتم تصريحاته “ قمنا بتغيير 10 لاعبين في قوام الفريق وبالتأكيد يحتاج الفريق لبعض الوقت حتى يظهر بشكل جيد بالطبع الوضع الحالي للفريق ليس طبيعي، لكن ما يحدث بخصوص بعض القرارات التحكيمية غير طبيعي ايضاً لكن في النهاية لا يمكنني تقييم حكم المباراة لان رؤيتي في الملعب قد تكون مختلفة نتيجة لإنفعالي، اذا كان هناك شك في أحدى الألعاب لماذا لا يتم العودة للفار ”.