حقيقة تصريح زوجة زيزو بانتقاله إلى الاهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح مثير على لسان زوجة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، بشأن اقترابه من الانتقال إلى الغريم التقليدي الاهلي.

ونشرت إحدى الصفحات المنسوبة إلى زوجة أحمد سيد زيزو تصريح قالت من خلاله:” جوزي أحمد سيد زيزو هينتقل لـ الاهلي قريباً محتاجين دعم جماهير الاهلي دلوقت “.

وتعد تلك الصفحة إحدى الصفحات المغلوطة والغير رسمية، والتي يتم تدشينها من قبل بعض الأشخاص للتشهير وإطلاق التصريحات الكاذبة.

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وكشفت تقارير صحفية مختلفة اليوم السبت، بشأن تلقى أحمد سيد زيزو عرضًا احترافيًا من نادي الاتفاق السعودي، للحصول على خدمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت التقارير إن ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول الذي يقود فريق الاتفاق السعودي، يراقب زيزو تمهيدا للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وكان زيزو قريبًا من نادي الشباب السعودي، ولكن إدارة نادي الزمالك الانتقالية رفضت رحيله، وأعلنت تمسكها باللاعب بعدما أصبح أحد العناصر الرئيسية في صفوف الفريق.