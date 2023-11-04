خاص – ياسر محمود يحلل الأداء التحكيمي في مباراة الاهلي والمقاولون العرب

تحدث ياسر محمود الحكم الدولي السابق، على القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة الاهلي ضد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحل الاهلي ضيفًا على حساب المقاولون العرب، اليوم السبت، على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق فريق الاهلي الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ كورة 365:” في الدقيقة 12 لا يوجد ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب، حيث أن لمسه اليد لا تحتسب، لأنها في وضع طبيعي”.

وتابع الحكم الدولي السابق:” في الدقيقة 20، بطاقة صفراء صحيحة للاعب المقاولون لعرقلة الخصم، وكان يجب على الحكم إشهار بطاقة أخرى في الدقيقة 39 للاعب المقاولون بسبب تهوره على إمام عاشور”.

واستكمل ياسر محمود، أن قرار الحكم صحيح بعدم احتساب خطأ لصالح لاعب المقاولون العرب في الدقيقة 45+3، لأنه يدعي الإصابة”.

وأضاف:” أهداف الاهلي صحيحة، وإنذار كوكا في الدقيقة 52 صحيح بسبب تهوره مع الخصم”.

واختتم:” طبقًا للقانون ركلة جزاء صحيحة لصالح المقاولون العرب، لأن اليد ليست في وضعها الطبيعي، بينما مطالبة اللاعبين بركلة أخرى، فقرار الحكم صحيح بعدم احتسابها لأنها في وضعها الطبيعي”.