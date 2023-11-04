شوقي غريب ينتقد إبراهيم نور الدين بعد خسارة المقاولون أمام الاهلي

أكد شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه لا يستحق الخسارة أمام الاهلي في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وفاز الاهلي على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري التي أقيمت بملعب الفريق الأصفر.

وقال شوقي غريب عقب المباراة قناة أون تايم سبورتس: “فقدنا 10 لاعبين من الموسم الماضي وتعاقدنا مع لاعبين جدد ومن الطبيعي أن يحتاج الفريق بعض الوقت ليظهر بشكل جيد ونستطيع الحكم عليه”.

وأضاف “الوضع الحالي للمقاولون غير طبيعي، أنا لا أهاجم الحكام ولكن هناك حالات كثير ضدنا ولا أحب الحديث عن التحكيم”.

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وأكمل “لا نستحق الهزيمة أمام الأهلي وإذا شاهدت أبو السعود لم يُختبر طوال المباراة سوى في الهدفين، وعلى أقل تقدير نستحق التعادل”.

وشدد “لا أستطيع تقييم إبراهيم نور الدين الحكم الأول في مصر، ولكن كان هناك قرارات غريبة وهناك مطالبات ركلة جزاء والحكم يرفض العودة لتقنية الفيديو للتأكد من قراره”.

وأكمل تصريحاته”في النهاية أنت تلعب ضد الأهلي بطل مصر وإفريقيا ويضم لاعبين دوليين وحتى الدقيقة الأخيرة تنافسه وتهاجم من أجل محاولة إحراز التعادل”.

واختتم تصريحاته: “المقاولون سيعود إلى مستواه ومكانه الطبيعي سواء معي أو من غيري”.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 2 في المركز الـ17 وقبل الأخير.