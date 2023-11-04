أول تعليق من كولر بعد الفوز على المقاولون العرب.. يتوعد لاعبي الاهلي

علق السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، على الفوز على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من دوري NILE.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: “كنا جيدين في الشوط الأول، وكان ينقصنا أننا نلعب بشكل أسرع في انتقال اللعب إلى الأمام، تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة، المنافس حاول أن يفعل ذلك الأمر معنا، لكننا سجلنا الهدف الثاني وبدأ الشكل يتحسن”.

وتابع: “عندما تقدمنا بهدفين، كان من المفتترض أن المباراة انتهت، لكن تركيزنا قل، ولا أعرف لماذا ذلك حدث، كان من الممكن أن يتعادل المقاولون العرب ونفقد نقطتين، وبالسنبة لي سيكون بمثابة مشكلة كبرى، ولا أعرف رد فعلي ماذا سيكون مع اللاعبين”.

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وتابع : “لا أرى أننا نعاني من مشكلة بدنية أو أحمال، ودليلي في ذلك أنه إذا دخل لاعب في آخر 10 دقائق ولم يكن في تركيزه، هل ذلك مشكلة أحمال؟”.

وأردف: «أرى أننا لا نعاني من أي مشكلة في الأحمال، لاعب مثل كريم الديبيس، شارك في مباراة اليوم بشكل طبيعي، وكان يركض حتى آخر دقيقة”.

واختتم تصريحاته: “هناك لاعبين غائب عنهم حمل المباريات، كان من الصعب إشراكهم مرة واحدة”.