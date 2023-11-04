النصر يواصل صحوته في الدوري السعودي بفوز ثمين على الخليج بمشاركة شريف

فاز فريق النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، على نظيره الخليج المحترف ضمن صفوفه محمد شريف، ضمن منافسات الدوري السعودي.

وفاز فريق النصر بقيادة رونالدو على نظيره الخليج رفقة محمد شريف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي.

والغى حكم المباراة هدفًا لفريق النصر في الدقيقة 9، أحرزه السنغالي ساديو ماني، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

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وسجل رونالدو هدف النصر الأول في شباك الخليج، في الدقيقة 26، بعد تمريرة من عبد الرحمن غريب ليسكنها البرتغالي قوية في الشباك من خارج منطقة الجزاء.

وسدد محمد شريف كرة قوية بلمسة واحدة في الدقيقة 31، مرت فوق عارضة النصر.

وفي الدقيقة 34 تلقى محمد شريف كرة عرضية، خلال تواجده في منطقة جزاء النصر ليسددها مباشرة على المرمى ولكن ترتطم بالعارضة وتمنع النجم المصري من تسجيل هدف التعادل للخليج.

وأضاف لابورت هدف النصر الثاني رونالدو في الدقيقة 58، بعدما مرر رونالدو كرة رائعة إلى المدافع الإسباني الذي أسكن الكرة الشباك الخالية من حارس الخليج.

وفي الدقيقة 68، مرت رأسية لـ محمد شريف أعلى مرمى النصر ليهدر فرصة التعادل.

ويحتل النصر، صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، جمعهم من خوض 12 مباراة، بينما يأتي الخليج، في المركز الخامس عشر، برصيد 10 نقاط.