أرقام مميزة لـ رونالدو في الدوري السعودي بعد فوز النصر على الخليج

واصل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، تحقيق الأرقام القياسية في مسيرته الاحترافية، بعدما قاد فريقه لفوز مستحق أمام الخليج في الدوري السعودي.

وحقق النصر الفوز على الخليج بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين مساء اليوم السبت.

أرقام قياسية لـ كريستيانو رونالدو

وواصل كريستيانو رونالدو تحقيق التاريخ بعد مباراة اليوم، وحقق الأرقام الآتية في الموسم الجاري من الدوري السعودي للمحترفين..

وإجمالًا خلال الموسم الجاري، خاض رونالدو 16 مباراة بقميص النصر السعودي في مختلف البطولات والمسابقات.

سجل رونالدو 15 هدفًا، وصنع 9 أهداف آخرى، وفي الدوري السعودي على وجه التحديد، سجل 12 هدفًا وصنع 3 أهداف آخرى.

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وأصبح الأسطورة كرستيانو رونالدو أكثر لاعب صنع أهداف في الدوري السعودي هذا الموسم بـ7 أسيست.

كما أنه أصبح هو أكثر لاعب ساهم بأهداف في الدوريات الخليجية الكبرى منذ أول مشاركة له في يناير الماضي (35 – 26 هدف & 9 صنع ).

وأصبح هو اللاعب الوحيد الذي تخطّى حاجز الثلاثين مساهمة “بفارق 7 مساهمات” عن أقرب مُلاحقيه كودجو لابا خلال هذه الفترة (28).