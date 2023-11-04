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الدوري الإنجليزي.. برايتون يخطف نقطة من إيفرتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين برايتون وإيفرتون، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتعادل فريق برايتون مع نظيره إيفرتون بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك.

سجل هدف إيفرتون، فيتالي ميكولينكو في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف برايتون، أشلي يونج "هدف ذاتي" في الدقيقة 84 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع برايتون رصيده لـ18 نقطة في المركز السادس بترتيب ، بينما احتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

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