الدوري الإنجليزي.. برايتون يخطف نقطة من إيفرتون



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين برايتون وإيفرتون، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.

وتعادل فريق برايتون مع نظيره إيفرتون بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك.

سجل هدف إيفرتون، فيتالي ميكولينكو في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف برايتون، أشلي يونج "هدف ذاتي" في الدقيقة 84 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع برايتون رصيده لـ18 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.