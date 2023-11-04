في مباراة مثيرة.. الأهلي يفوز على المقاولون 1/2 في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول للنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاءت المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، حيث ضغط النادي الأهلي منذ البداية بينما اعتمد المقاولون على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة.

أحرز هدف النادي الأهلي اللاعب طاهر محمد طاردو في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ازداد اللقاء إثارة، ونجح محمد هاني في إضافة الهدف الثاني، وقبل نهاية المباراة بقليل أحرز جوزيف أوشايا هدف تقليص الفارق للمقاولون العرب من ركلة جزاء

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بينما توقف رصيد المقاولون عند نقطتين في المركز 17.