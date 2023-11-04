بلدية المحلة يفوز على فاركو.. والداخلية يواصل السقوط في الدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - أقيمت اليوم السبت مباراتين في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث التقى الداخلية نظيره الجونة، وواجه بلدية المحلة فريق فاركو.

الجونة يفوز على الداخلية

في المباراة الأولى حقق فريق الجونة الفوز على نظيره الداخلية بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجونة.

أحرز أهداف المباراة، أحمد بلحاج في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، وجبريل شيكودي في الدقيقة 23.

بلدية المحلة يفوز على الجونة

وفي المباراة الثانية نجح فريق بلدية المحلة في تحقيق الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب المحلة.

تقدم بلدية المحلة بثلاثة أهداف نظيفة نظيفة أحرزهم، حسام أشوف من ركلة جزاء في الدقيقة 28، وإسلام مرزوق في الدقيقة 34، ونداي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني أحرز فاركو هدفين عن طريق شكري نجيب من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وأحمد شريف في الدقيقة 75.